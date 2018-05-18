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День за днём с «Арктик-ТВ»18.05.18 19:30

Берегись велосипедиста!

В Мурманской области в связи с приближением лета увеличивается количество ДТП с участием велосипедистов. За 1 неделю произошло 4 ДТП, в которых трое получили травмы и 1 человек погиб.

Велосипед - это удобный способ передвижения для взрослых и лучший двухколесный друг для детей, но необходимо понимать, что данный вид транспорта один из самых неустойчивых и незащищенных средств передвижения. Даже самые незначительные столкновения могут повлечь за собой серьезные последствия. По словам специалистов, многолетняя практика показывает, что необходимая экипировка велосипедиста существенно снижает тяжесть полученных травм при ДТП. ГИБДД по Мурманской области настоятельно рекомендует не пренебрегать экипировкой и использовать шлем, налокотники, наколенники, а также иные средства защиты.

- И обращаем внимание водителей транспортных средств о необходимости соблюдения скоростного режима, выбирать правильную дистанцию и боковой интервал между велосипедистами и быть предельно внимательными на дорогах, - говорит Александр Игнатович, инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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