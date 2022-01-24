ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Великобритания удивляет новым сортом репчатого лука и беспилотным таксиПенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы на 8,6% с 1 января текущего года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.22 19:30

Берегите здоровье смолоду! А помочь в этом могут специалисты ЦМД

В Мурманске открыли новую клинику Центра молекулярной диагностики. Она располагается по улице Беринга, 2 - в современном удобном формате «Клиника у дома». И в эти выходные состоялось её торжественное открытие с розыгрышем ценных призов.

Торжественные слова, перерезание ленточки и новый офис Центра молекулярной диагностики на улице Беринга открыт. Здесь, как и в первом, распложенном в Ленинском районе, есть кабинет для забора биоматериалов. Однако дополнительно здесь ведут приёмы узкие специалисты. В новой медицинской клинике ЦМД можно пройти осмотр профильных врачей и функциональную диагностику. Также через пару месяцев станет доступно ультразвуковое исследование, которое будут проводить на самом современном аппарате.

Марина Волкова, директор медицинской клиники «CMD»: «УЗИ-аппарат экспертного класса, который позволяет проводить очень широкий спектр различных исследований. Мало того, что он будет широкий, он ещё будет высокоточный. Потому что всё оборудование и программное обеспечение новейшее стоит на этой машине. Полная комплектация, какая только возможна. И те японские технологии, которые внедрены, позволят очень чётко диагностировать пациентов».

Создание ЦМД в Первомайском районе делает медицинские услуги доступней для жителей этого округа Мурманска. А открытие клиники стало возможно благодаря получению субсидии от правительства Мурманской области. Такая мера поддержки оказывается представителям малого и среднего бизнеса для развития их дела и повышения качества жизни северян.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «С 2020 года у нас была введена новая поддержка на предоставление субсидий предпринимателям, которые берут франшизу. Франшизы – удобный вид развития бизнеса, потому что готовые отточенные решения, выверенные. И у них больше шансов выжить. Поэтому мы ввели такую поддержку - по миллиону на выигравшего предпринимателя».

Конкурс на получение субсидий состоится и в этом году. Его планируют организовать осенью. Подробную информацию можно узнать в региональном бизнес-инкубаторе или в Министерстве развития Арктики и экономики. Полученную субсидию предприниматели могут потратить на ремонт помещений, приобретение оборудования и всего необходимого для открытия бизнеса.

Денис Скрыганов, директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор»: «В течение года мы контролируем расходование собственных средств, чтобы они были потрачены по целевому назначению. И контролируем достижение целевых показателей в течение первого года и в течение второго года работы. Конкурс вызывает интерес, растёт количество заявок. Мы в свою очередь также стараемся увеличивать финансирование и возможности».

Клиника CMD – это более 1500 видов исследований, возможность сдачи анализов на дому для мурманчан, низкие цены и проверенное качество. Записаться на приём можно на едином официальном сайте учреждения. В честь праздничного открытия нового офиса совместно с партнёром в соцсетях «ВК» сообществом «Регион51» проводился конкурс. Главным призом стал стайлер «Дайсон». Розыгрыш состоялся в прямом эфире в формате лотереи.

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Екатерина Дорошенко
22.01.22 12:55
Классная встреча РДШ с Екатериной Борисовной Шаповаловой в Сопках.
Комментарий к новости:Открыть своё кафе или ресторан поможет проект «Гастрономическая карта России»
Виктор
20.01.22 08:42
Жил здесь на улице Серафимовича и в 1961 году пошел в 28 школу, в 90-ых был там, смотрю дома с заборами, с гаражами, не думал, что ещё остались. Такие дома, как описано, про пенсионеров, в 60-ых было
Комментарий к новости:На перекрестке улиц Шолохова и Гоголя: пожилую северянку освободили из снежного плена
Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В январе-ноябре 2021 года в Мурманской области вырос оборот общественного питания-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 69 копеек, доллар подрос на 67 копеек-PRO Энергетику (18+)В условиях метели и порывистого ветра в регионе работают аварийные бригады электросетевых компаний региона-PRO ЖКХ (18+)Дом, в котором раньше было хорошо, а сейчас не хочется жить-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%, Совет Федерации 26 января его рассмотрит
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика