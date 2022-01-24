Берегите здоровье смолоду! А помочь в этом могут специалисты ЦМД

В Мурманске открыли новую клинику Центра молекулярной диагностики. Она располагается по улице Беринга, 2 - в современном удобном формате «Клиника у дома». И в эти выходные состоялось её торжественное открытие с розыгрышем ценных призов.

Торжественные слова, перерезание ленточки и новый офис Центра молекулярной диагностики на улице Беринга открыт. Здесь, как и в первом, распложенном в Ленинском районе, есть кабинет для забора биоматериалов. Однако дополнительно здесь ведут приёмы узкие специалисты. В новой медицинской клинике ЦМД можно пройти осмотр профильных врачей и функциональную диагностику. Также через пару месяцев станет доступно ультразвуковое исследование, которое будут проводить на самом современном аппарате.

Марина Волкова, директор медицинской клиники «CMD»: «УЗИ-аппарат экспертного класса, который позволяет проводить очень широкий спектр различных исследований. Мало того, что он будет широкий, он ещё будет высокоточный. Потому что всё оборудование и программное обеспечение новейшее стоит на этой машине. Полная комплектация, какая только возможна. И те японские технологии, которые внедрены, позволят очень чётко диагностировать пациентов».

Создание ЦМД в Первомайском районе делает медицинские услуги доступней для жителей этого округа Мурманска. А открытие клиники стало возможно благодаря получению субсидии от правительства Мурманской области. Такая мера поддержки оказывается представителям малого и среднего бизнеса для развития их дела и повышения качества жизни северян.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «С 2020 года у нас была введена новая поддержка на предоставление субсидий предпринимателям, которые берут франшизу. Франшизы – удобный вид развития бизнеса, потому что готовые отточенные решения, выверенные. И у них больше шансов выжить. Поэтому мы ввели такую поддержку - по миллиону на выигравшего предпринимателя».

Конкурс на получение субсидий состоится и в этом году. Его планируют организовать осенью. Подробную информацию можно узнать в региональном бизнес-инкубаторе или в Министерстве развития Арктики и экономики. Полученную субсидию предприниматели могут потратить на ремонт помещений, приобретение оборудования и всего необходимого для открытия бизнеса.

Денис Скрыганов, директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор»: «В течение года мы контролируем расходование собственных средств, чтобы они были потрачены по целевому назначению. И контролируем достижение целевых показателей в течение первого года и в течение второго года работы. Конкурс вызывает интерес, растёт количество заявок. Мы в свою очередь также стараемся увеличивать финансирование и возможности».

Клиника CMD – это более 1500 видов исследований, возможность сдачи анализов на дому для мурманчан, низкие цены и проверенное качество. Записаться на приём можно на едином официальном сайте учреждения. В честь праздничного открытия нового офиса совместно с партнёром в соцсетях «ВК» сообществом «Регион51» проводился конкурс. Главным призом стал стайлер «Дайсон». Розыгрыш состоялся в прямом эфире в формате лотереи.

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