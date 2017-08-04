Берегитесь птицы и звери, начинается сезон охоты

Готовим ружья и патроны! С19 августа в Мурманской области открывается осенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь.

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, выдача разрешений на добычу глухарей, куропаток, гусей и уток начнётся уже в этот понедельник, 7 августа.

Кроме того уже начата выдача разрешений на добычу бурого медведя по установленным квотам. На территории Мурманской области, по данным ведомства, водится более 900 медведей, которые всё чаще и чаще выходят на прилегающие к населённым пунктам территории и дороги.