Берём на вооружение необычный способ лечения герпеса от доктора Мясникова, посетившего Мурманскую область

Несколько роликов из поездки по Заполярью он опубликовал на своей странице в «Инстаграм».

Судя по комментарию под видео самого автора, на север он прилетел, чтобы подтянуть здоровье. Известного доктора и телеведущего мучает опоясывающий герпес или в простонародье - лишай.

«Неземная красота! Всего два с половиной часа полёта от Москвы. Потрясающе красивые у нас места! Берег Баренцева моря, 170 километров от Мурманска», - выразил своё впечатление от увиденного Александр Мясников.

Доктор, впрочем, не ограничился созерцанием природы и окунулся в холодные морские воды. Берём на заметку способ лечения герпеса от именитого специалиста.