Беременность – время мечтать и строить планы

Чтобы забот у северянок стало чуть меньше, для женщин в рамках регионального проекта «На Севере малыш» действуют меры поддержки, в числе которых, например, родовая сумка. Предметы первой необходимости для малыша и будущей мамы выдаются каждой северянке на сроке 30 недель.

В июне семья Кочетовых ожидает пополнение – появится их первенец. Мама Анастасия внимательна не только к своему здоровью, но и здоровью будущего малыша – в срок проходит необходимые медицинские обследования, наблюдается у специалиста. На очередном плановом осмотре в женской консультации Снежногорска на сроке 30 недель Анастасии вручают подарок.

- В рамках губернаторской поддержки «На Севере малыш» всем женщинам с 30 недель вручается родовая сумка, которая содержит все необходимые принадлежности для мамы и будущего малыша.

Салфетки, памперсы, крема, мыло и даже набор по уходу за полостью рта – порядка 20 позиций.

Ольга Павлиева, врач акушер-гинеколог женской консультации ЦМСЧ №120, г. Снежногорск: «В роддоме всё выдают, желательно иметь при себе средства интимной гигиены, чтобы матери и малышу было комфортно».

Анастасия Кочетова, будущая мама, г. Снежногорск: «Я думаю, что с такой сумкой нужно будет собрать только какие-то свои личные вещи и больше ничего не потребуется».

После появления малыша на свет в роддоме Анастасии также вручат «Подарок новорожденному» - он обеспечит сына комплектом одежды, в который входят: комбинезоны, шапочки, носочки и слип.

Всего в рамках проекта «На Севере малыш» предусмотрено более 50 мер поддержки для будущих и молодых родителей, а также семей с детьми.