Беременность – время мечтать и строить планы
В июне семья Кочетовых ожидает пополнение – появится их первенец. Мама Анастасия внимательна не только к своему здоровью, но и здоровью будущего малыша – в срок проходит необходимые медицинские обследования, наблюдается у специалиста. На очередном плановом осмотре в женской консультации Снежногорска на сроке 30 недель Анастасии вручают подарок.
- В рамках губернаторской поддержки «На Севере малыш» всем женщинам с 30 недель вручается родовая сумка, которая содержит все необходимые принадлежности для мамы и будущего малыша.
Салфетки, памперсы, крема, мыло и даже набор по уходу за полостью рта – порядка 20 позиций.
Ольга Павлиева, врач акушер-гинеколог женской консультации ЦМСЧ №120, г. Снежногорск: «В роддоме всё выдают, желательно иметь при себе средства интимной гигиены, чтобы матери и малышу было комфортно».
Анастасия Кочетова, будущая мама, г. Снежногорск: «Я думаю, что с такой сумкой нужно будет собрать только какие-то свои личные вещи и больше ничего не потребуется».
После появления малыша на свет в роддоме Анастасии также вручат «Подарок новорожденному» - он обеспечит сына комплектом одежды, в который входят: комбинезоны, шапочки, носочки и слип.
Всего в рамках проекта «На Севере малыш» предусмотрено более 50 мер поддержки для будущих и молодых родителей, а также семей с детьми.