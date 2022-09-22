Бес попутал! А отвечать за кражу икон придётся перед судом

Молодой человек, ограбивший церковь в Мурманске, найден. Напомним, неизвестный несколько дней назад ограбил храм Святого князя Владимира в Росте.

Ночью он вынес две иконы – Ксении Петербуржской и Христа Спасителя. Лицо грабителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 32-летний мурманчанин. В содеянном он признался.

Похищенные иконы полицейские вернули в храм, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.