Бесценные итоги арктического похода

В Мишуково встретили «Ромуальда Муклевича», гидрографическое судно Северного флота, команда которого совместно с представителями Русского географического общества нашли несколько затонувших в годы войны кораблей.

То, чем занимаются Гидрографы Северного флота когда-то было мечтой многих советских мальчишек. Романтика арктических походов, исследования и, что самое главное, возможность ступить туда, где ещё не было людей. Всё это манило и казалось невероятно интересным. На самом же деле лёгким или приключенческим, как в хорошем кино, труд гидрографов вряд ли можно назвать. Эта часто монотонная работа, она может вызвать ни один зевок, но её важность и значение огромны.

Юрий Куликовский, старший помощник командира географической партии географического отряда четвёртой арктической экспедиции Северного флота: «За это время мы работали в заливе, порту Диксон. Баренцевом море. Проводили детальную сьёмку рельефа дна».

Обследовать дно и определять навигационные опасности - главная задача гидрографов Северного флота, а уже потом, например, открытие новых арктических островов.

Среди специальных судов службы и «Ромуальд Муклевич». На нём помимо военных специалистов в море выходят и представители Русского географического общества. В этом походе исследователи искали и нашли несколько кораблей и судов, затонувших в годы Великой Отечественной войны.

В этом году специалисты обнаружили на морском дне английский корвет «Блюбелл», затонувший в феврале 1945 года, английский эсминец «Матабеле», потопленный немецкой подводной лодкой в январе 1942 года, сторожевой корабль «Пассат» и спасательное судно «РТ-67», затонувшие после нападении немецких эсминцев в 1941 году.

Собранный материал послужит не только для увековечивания памяти экипажей погибших кораблей и судов Советского Союза и союзников, но и послужит исходной информацией для корректуры и переиздания действующих морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания. Например, будут сняты несколько неверно показанных мест гибели кораблей и судов, что расширит возможности для прибрежного лова и другой морской экономической деятельности. Такая работа ведётся и для обеспечения безопасной навигации подводных лодок.