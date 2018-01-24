Беседа с Еленой Леоновой, поэтессой, писателем, журналистом и супругой офицера

Смотрите в эфире «Арктик-ТВ» новый выпуск программы «Проще говоря». Ведущая программы Екатерина Новикова встретилась с поэтессой, писателем, журналистом и супругой офицера Военно-морского флота - Еленой Леоновой.

Творчество Елены Леоновой хорошо известно северянам. Первый сборник стихов и рассказов «Запах счастья» вышел в свет в 2008 году. С тех пор появились ещё 4 книги, десятки публикаций в журналах и газетах. Подводный флот - основная тема её творчества.

Весной прошлого года Елена покинула родной город Гаджиево, вслед за мужем-офицером Военно-морского флота отправилась строить новую жизнь в Архангельской области. Как и много лет назад, за супругом-военным оправилась и мама Елены.

В Северодвинске активная и целеустремленная по натуре Елена влилась в творческую и общественную жизнь города, уже успела снять документальный фильм о кузнице кадров для легендарного судоремонтного предприятии «Звёздочка», сейчас готовит к изданию новый сборник собственных рассказов.

О творческих планах и о новой книге, о писательском таланте и секрете семейного счастья «Арктик-ТВ» расскажет в интервью с Еленой Леоновой. Смотрите новый выпуск программы «Проще говоря» в четверг в 20.00.