Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеДве беды и одна радость правительства Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»24.01.18 19:30

Беседа с Еленой Леоновой, поэтессой, писателем, журналистом и супругой офицера

Смотрите в эфире «Арктик-ТВ» новый выпуск программы «Проще говоря». Ведущая программы Екатерина Новикова встретилась с поэтессой, писателем, журналистом и супругой офицера Военно-морского флота -  Еленой Леоновой.

Творчество Елены Леоновой хорошо известно северянам. Первый сборник стихов и рассказов «Запах счастья» вышел в свет в 2008 году.  С тех пор появились ещё 4 книги, десятки публикаций в журналах и газетах. Подводный флот - основная тема её творчества.

Весной прошлого года Елена покинула родной город Гаджиево, вслед за мужем-офицером Военно-морского флота  отправилась строить новую жизнь в Архангельской области. Как и много лет назад, за супругом-военным оправилась и мама Елены.

В Северодвинске активная и целеустремленная по натуре Елена влилась в творческую и общественную жизнь города, уже успела снять документальный фильм о кузнице кадров для легендарного судоремонтного предприятии «Звёздочка», сейчас готовит к изданию новый сборник собственных рассказов.

О творческих планах и о новой книге, о писательском таланте и секрете семейного счастья «Арктик-ТВ» расскажет в интервью с Еленой Леоновой. Смотрите новый выпуск программы «Проще говоря» в четверг в 20.00.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБедное население неспособно на технологический прорыв - эксперт
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 397 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мурманчанин
23.01.18 23:06
Очень хорошая новость, что сотрудники ГИБДД собрались и оштрафовали недобросовестных водителей возле Ленты. Непонятно другое, это была запланированная и одобренная акция? Ведь завтра там все будет как
Комментарий к новости:В Мурманске не перевелись любители занять парковку для инвалидов
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Гайдаровский форум выдаёт мрачные прогнозы
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиЦены на топливо на АЗС Мурманской области ведут себя разнонаправленно-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 38 копеек, а доллар снизился на 2 копейки-PRO ЭнергетикуНеобходимо повышать надежность энергоснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика