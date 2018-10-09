Бешенные жигули, наглые японцы и неопределившиеся корейцы

Это не заголовки фильмов, а конкретные участники движения, которые продолжают попадать в объективы видеорегистраторов. Очередная видеоподборка прямо сейчас.

На перекрестке с Кольским проспектом водитель серого корейского седана, не включив поворотники и абсолютно не считаясь с другими участниками движения, неожиданно повернул налево, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию.

На следующем видео, чудит водитель черного внедорожника. Подрезав владельца регистратора, автомобиль продолжает «метаться» между полосами. И все это без должного внимания к дорожной обстановке и другим автолюбителям.

Также в объектив регистратора попал бензовоз, у которого на повороте взорвалась покрышка. В этот раз никто не пострадал, водитель грузовика вовремя остановился, чтобы поменять колесо.

Сотрудникам ГИБДД тоже не чужды нарушения. На пересечении улицы Беринга и Кольского проспекта, экипаж правоохранителей готовится к маневру не из своей полосы и включенный проблесковый маячок без сирены – все-таки запрещает такое поведение на дороге.

На улице Пономарева в Мурманске «Жигули» с огромной скоростью и через сплошную линию разметки обгоняют авто владельца регистратора, чем и вызывают его весьма резкие высказывания в адрес гонщика.