Беснуются подростки на детской площадке

Мы уже не раз сообщали о вандалах, которые ломают детские уличные площадки. Судя по видео, которое разлетелось по Сети, подростки не очень аккуратно используют построенные для них комплексы.

«Каждый вечер в сквере на улице Шабалина собираются подростки. Орут, курят, дерутся, но самое главное, ломают детскую площадку, разрисовывают, а про мусор я вообще молчу!», – написали под постом с этим видео в социальных сетях разгневанные жители Первомайского района Мурманска.

Очевидцы не раз вызывали на площадку полицейских, но профилактические беседы с подростками ни к чему не приводят. В таких случая обычно говорят одно, серьёзнее за дело воспитания нужно браться самим родителям.