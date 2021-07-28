Бесперебойное тепло роженицам обеспечивает компания «Мурманэнергосбыт»

В областном перинатальном центре, который расположен на улице Лобова, даже летом в период отключений есть отопление и горячая вода.

Ежегодно в перинатальном центре рожают порядка 2500 женщин со всей области. Мамочки и младенцы должны быть обеспечены необходимым комфортом. Даже летом тепло и горячее водоснабжения в медучреждении не отключают, благодаря работе резервной котельной на дизельном топливе.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Это небольшая котельная на три Гкал/ч. Она автоматизированная, поэтому постоянного присутствия сменного персонала здесь не требуется. Мы её приняли в эксплуатацию в собственность в 2019 году. Она находится в удовлетворительном состоянии».

Обслуживанием этой котельной занимаются специалисты АО «Мурманэнергосбыт», согласно действующему законодательству, все медицинские учреждения должны быть обеспечены такими теплопунктами. Назрел вопрос установки резервных источников и в других медицинских организациях.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Мы определяемся, как нам двигаться дальше. С какими предложениями, есть ли возможность. И выработали такой план, что надо это делать. Наша обязанность двигаться в этом направлении. И что мы начнём прорабатывать такой же источник по ул.Ломоносова, 18 – это здание «Севрыбы», чтобы сделать хотя бы первый шаг».

Вопрос будет тщательно прорабатываться совместно с правительством Мурманской области. В ближайшие годы ещё одна медицинская организация получит бесперебойное теплоснабжение.