Беспилотная авиационная система «Ростеха» впервые в России доставила почтовые отправления на Крайнем севере

Беспилотный летательный аппарат выполнил демонстрационные полёты при низких температурах в районе Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Тестовые полёты БАС-200 на Ямале стали первым в России успешным опытом грузоперевозки тяжёлыми беспилотными летательными аппаратами вертолётного типа в условиях Крайнего севера.

Полёты проходили в условиях 30-градусного мороза, а масса полезной нагрузки при каждом из «тестов» составляла 10 килограммов. Этот вес для беспилотника не предел, отмечают в «Ростехе».

Возможно, такие летательные аппараты появится и в других Арктических регионах нашей страны.