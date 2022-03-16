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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.22 19:30

Беспилотники помогут региональным лесникам бороться с пожарами

Беспилотные воздушные судна Авиалесоохраны Мурманской области готовятся к пожароопасному сезону.

Специалисты в ярко-жёлтых костюмах – внешние пилоты. Именно от них зависит предстоящий полёт воздушного судна - беспилотника.  Дрон поступил на вооружение в Авиалесоохрану Мурманской области не так давно. До начала пожароопасного сезона далеко, но тренировки проходят регулярно. Практика необходима - небо не прощает небрежности и ошибок.

Андрей Баушев, начальник отдела БПЛА Авиалесоохраны Мурманской области: «С момента получения этих летательных аппаратов мы прошли подготовку в Ижевске, после окончания курсов начали планомерно готовиться. Сейчас условия довольно жёсткие, сейчас местность в снегах».

Летательный аппарат российского производства изготовлен концерном «Калашников». Дрон, как и известный автомат, собирается просто и быстро, буквально на коленке. Особых условий ему не нужно. А это ценно в экстренной ситуации, когда дорога каждая минута.

Александр Грибов, ведущий специалист отдела БПЛА Авиалесоохраны Мурманской области: «Сейчас мы начнём предполётные проверки. Самолёт у нас уже готов, подключены аккумуляторы. Сейчас будем проверять курс, тангаж и ошибки, которые могут помешать в полёте».

«Суперкам» предназначен для обследования районов, куда не добраться наземным транспортом. Аэросъёмка помогает быстро отыскать нужный объект, получить информацию, которая понадобится для прогнозирования дальнейшего развития чрезвычайной ситуации. Стоимость такой машины внушительная - 9 миллионов рублей, поэтому просчётов при управлении быть не должно.

Маршрут полёта заранее обозначен. Беспилотник к старту готов.

Полёт этой беспилотной птицы продолжается по кругу прямо над головой, а все данные с неё поступает на приёмное устройство в автомобиле. Через 15 минут состоялось приземление дрона.

Максимальная дальность полёта 90 километров. Аппарат может взлететь на пятикилометровую высоту. Приземление не менее увлекательное - на парашюте. Беспилотник переворачивается в воздухе и приземляется на верхнюю часть фюзеляжа для предотвращения поломки камеры, установленной внизу. За дроном приходится идти пешком, там же на месте специалисты укладывают парашют. Нести довольно тяжёлый «самолёт» приходится вдвоём.

Тренировочный полёт завершён успешно, по словам пилотов, иного результата и быть не могло. Машина ни разу не подводила.

Иван Селяков, специалист отдела БПЛА Авиалесоохраны Мурманской области: «Это такое ощущение, что всё происходит так, как и должно происходить. Всё проходит без эксцессов».

Специалисты Авиалесоохраны и их беспилотники к пожароопасному сезону  готовы, тем не менее, надеются, что полёты в этом году будут только тренировочными.

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