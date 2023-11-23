Бесплатно отовариться в магазине северянину не удалось

За попытку совершения кражи из магазина одежды в областном центре задержан 20-летний местный житель.

Заметила нарушителя правопорядка и задержала до прибытия полиции представитель торговой точки, которая обратила внимание на странное поведение посетителя.

Позже выяснилось, что тот спрятал под одеждой футболку и джемпер и таким образом хотел их похитить.

Подозреваемый в отделе полиции признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу товара с целью дальнейшей его перепродажи.

Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.