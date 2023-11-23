День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.11.23 19:30
Бесплатно отовариться в магазине северянину не удалось
За попытку совершения кражи из магазина одежды в областном центре задержан 20-летний местный житель.
Заметила нарушителя правопорядка и задержала до прибытия полиции представитель торговой точки, которая обратила внимание на странное поведение посетителя.
Позже выяснилось, что тот спрятал под одеждой футболку и джемпер и таким образом хотел их похитить.
Подозреваемый в отделе полиции признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу товара с целью дальнейшей его перепродажи.
Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.
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