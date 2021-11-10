Бесплатные консультации проводят мурманские психологи для родителей школьников

Как справиться с эмоциональным напряжением, наладить общение с домашними и школьными товарищами подскажут в Центре психологической помощи молодёжи.

Юноши и девушки неспешно раскрашивают мандалы. Под их руками расцветают мифические существа, животные и растения, заключенные в сакральный круг. Говорят, что такая техника помогает расслабиться и ощутить почву под ногами. В Центр психологической помощи молодёжи на переулок Якорный приходят, чтобы приобрести внутреннюю гармонию.

Злата Гусева, посетитель Центра психологической помощи молодёжи: «Я пришла сюда, чтобы понимать себя изначально. В центре помогают мне в этом, я поняла своё отношение к миру, к людям. к самой себе. Я понимаю, что я чувствую».

Специалисты центра выслушают и поддержат каждого. Типичные для молодёжи проблемы - взаимоотношения в семье, общение с ровесниками, кризисы и комплексы. Всё это с ребятами готовы обсудить опытные психологи.

Диана Кротова, начальник Центра психологической помощи молодежи, г. Мурманск: «На сегодняшний день любые жители Мурманска от 14-35 могут прийти сюда обратиться за консультацией и на тренинг. Нас посещают ребята из комиссии по делам несовершеннолетних».

В центре успешно функционирует комната релаксации, также здесь планируют открыть медитационные тренинги и занятия по песочной терапии. Все это поможет снять психологическое напряжение, сформировать доверительное отношение к окружающим и поверить в свои силы. Отметим, что все тренинги и консультации проводятся бесплатно.