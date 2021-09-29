Бесплатный коньяк может обойтись северянину дорого – в 4 года лишения свободы

Что делать если захотелось коньяку, а денег на него нет? «Заработать?», – скажут многие, и будут правы. А вот житель Полярного решил иначе, и вынес две бутылки с горячительным напитком из местного магазина.

На видео с камер наблюдения отчётливо видно, как мужчина уверенным шагом подходит к нужному отделу в супермаркете и берёт с полок две бутылки конька. Чуть позже ловким движением руки он заталкивает их за пояс брюк. Но продавец замечает манипуляцию молодого человека и безуспешно пытается остановить его на выходе из торговой точки.

В полиции подозреваемый, признавая вину, расскажет, что алкоголь брал для себя и уже, конечно, успел употребить. Теперь рецидивисту грозит до 4 лет лишения свободы.