День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.23 19:30
Бесплатный курс промышленного программирования от Академии Яндекса
Подростков Мурманской области приглашают на бесплатный курс промышленного программирования от Академии Яндекса.
Стать участниками программы могут школьники 8-11 классов и студенты колледжей 1-2 курсов. При поступлении нужно подтвердить знание стандартных библиотек и основ работы с Python. Курс длится один год, занятия можно совмещать с основной учебой. Все уроки проводятся офлайн на площадках Лицея Академии Яндекса. В Мурманске - на базе Мурманского арктического университета и Центра управления регионом.
На занятиях участников курса научат разрабатывать веб-приложения, создавать чат-ботов, тестировать программы, писать хороший код и многому другому. Вопросы о проекте организаторам можно задать через специальную форму для обратной связи.
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Последние комментарии
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
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Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
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19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
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