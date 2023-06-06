Подростков Мурманской области приглашают на бесплатный курс промышленного программирования от Академии Яндекса.

Стать участниками программы могут школьники 8-11 классов и студенты колледжей 1-2 курсов. При поступлении нужно подтвердить знание стандартных библиотек и основ работы с Python. Курс длится один год, занятия можно совмещать с основной учебой. Все уроки проводятся офлайн на площадках Лицея Академии Яндекса. В Мурманске - на базе Мурманского арктического университета и Центра управления регионом.

На занятиях участников курса научат разрабатывать веб-приложения, создавать чат-ботов, тестировать программы, писать хороший код и многому другому. Вопросы о проекте организаторам можно задать через специальную форму для обратной связи.