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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.18 19:30

Беспредел на дорогах: двойной удар на перекрёстке

Корреспонденты телеканала «Арктик-ТВ» продолжают следить за ситуацией на наших дорогах. Встречайте очередную подборку ДТП и прочих необычных ситуаций, попавших в объективы регистраторов мурманчан.

3 сентября на улице Шмидта Мурманска произошло серьёзное ДТП, но только сейчас один из очевидцев аварии поделился видео с авторегистратора, на котором запечатлён  момент столкновения. Водитель белой «КИА», двигаясь на высокой скорости, хотел проехать перекресток на красный свет, но ему помешали два других участника движения. В итоге иномарка врезалась в автомобили и по инерции  отлетела на тротуар. Все участники этого ЧП остались живы.

Небольшое ДТП произошло на проспекте Кирова областного центра. Владелец регистратора уступил дорогу выезжающей с улицы Зелёной легковушке, но после начала маневра водитель «Хенде», не убедившись в отсутствии других участников движения, во время движения задел чёрную «Тойоту», двигающуюся по второй полосе. Невнимательность автовладельца непременно будет стоить ему не только денег, потраченных на ремонт, но и времени, которое придётся провести в разбирательствах.

Водителю из следующего видео повезло немного больше. Выезжая со двора, он решил не смотреть по сторонам, разогнавшись, вылетел на Комсомольскую улицу, по которой двигался другой участник движения. Прибегнув к резкому торможению, столкновения все же удалось избежать.

В Магнетитах в объектив регистратора попал горящий грузовик. Возгорание произошло по непонятной причине и, как мы видим, никто не торопился  ликвидировать ЧП. Судя по реакции очевидцев, бесконечно можно смотреть не только на воду, но и горящий грузовик.

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