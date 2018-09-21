Беспредел на дорогах: подрезать и лихачить мурманские автолюбители любят

В столице Заполярья водители продолжают лихачить и хамить друг другу. Очередная подборка записей видеорегистраторов, на которых отчётливо видны нарушения ПДД.

В микрорайоне Росляково водитель «Лады» решил перестроиться в правую полосу движения, но не увидел приближающегося сзади автомобиля, либо, попросту не посмотрел в зеркало заднего вида и чуть не допустил столкновение.

Как и на предыдущем видео, владельца регистратора другой машины подрезает водитель отечественной легковушки, правда, сделать он это решил не из соседней полосы, а выезжая с второстепенной дороги. Аварии так же удалось избежать только благодаря реакции более внимательного участника движения.