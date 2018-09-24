Беспредел на мурманских дорогах: видеотека лихачей пополнилась новыми нарушениями

Радость от наступивших выходных в прямом смысле слова вскружила головы некоторым мурманским автолюбителям, которые в порыве радости забыли про ПДД и начали бездумно их нарушать.

Недалеко от Кольского моста водитель тёмной легковушки, вылетев на высокой скорости на встречку, чуть не допустил столкновение с другой машиной. Это нарушение было зафиксировано регистратором транспортного средства, которое двигалось следом за нарушителем.

Водитель немецкого внедорожника на перекрестке проспекта Ленина и улицы Полярные Зори решил схитрить и объехать поток по встречной полосе. Но нарушителя постигла расплата за нарушение правил, буквально за поворотом его остановили сотрудники ГИБДД.

На подъёме на улице Книповича владельцу видеорегистратора удалось заснять сразу двух нарушителей, которые, видимо, забыли по какой полосе необходимо осуществлять движение...

Не менее распущенно себя ведут водители и на загородных трассах. Например, на виде хорошо видно, как некоторые наши земляки продолжают осуществлять обгон через сплошную линию, подвергая опасности не только себя, но и окружающих.

Нет ничего лучшего, как проехать на красный сигнал светофора прямо у здания областной полиции! Возможно, этой бравадой можно объяснить неадекватное поведение водителя маршрутного такси.

Участник следующего видео точно не знает правила движения на перекрестках с круговым движением и норовит поехать по часовой стрелке. Главное, чтобы такой маневр не закончился лобовым столкновением.