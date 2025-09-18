Бесследно исчезнувшие скульптуры Мурманска восстановили с помощью 3D-технологий

Теперь утраченные статуи можно увидеть в областном художественном музее столицы Заполярья.

В 30-е годы прошлого столетия в СССР пользовались популярностью тиражируемые скульптуры. Большинство таких монументов в Мурманске хранились во Дворце культуры имени С.М. Кирова, но Великая Отечественная война внесла свои коррективы и самый сильный налёт авиации немецко-фашистских захватчиков на столицу Заполярья уничтожил все экспонаты.

Ирина Чубарь, заведующая отделом по работе с посетителями Мурманского областного художественного музея: «Не всё было известно про эти объекты нашей культуры, не со всех точек зрения на них смотрели. Есть обычные мурманские прохожие, которые, порой, даже не изучающие историю искусств и не знающие про 30-е, например, про эпоху, когда художникам было особенно тяжело проявить творческую индивидуальность и скульпторам в том числе. Мы в свою очередь решили поднять эту достаточно сложную тему».

Другая часть фигур была создана в 50-60-е годы и утеряна в 90-х во время переездов из Мурманска в другие города, а какие-то просто убрали с улиц. Они оставались лишь на фотографиях, сохранившихся в архивах, стенах музеев и в публикациях газет. Но благодаря проекту «СкульптурНо» их теперь можно увидеть.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Эти скульптуры останутся в музее, потом они переедут в отдельный зал, и вы сможете наслаждаться и рассказывать о том, как это и смешно звучит, о «Девушке с веслом». Но у этого памятника есть особая история».

Сотрудники музея по крупицам восстанавливали все утраченные монументы. Специалисты воссоздавали их облик с помощью 3D-технологий, помог воплотить идею профессиональный скульптор Академии художеств имени Ильи Репина в рамках XV грантового конкурса проектов «Музеи Русского Севера».

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас появилась возможность не только посмотреть изображения этих скульптур, не только посмотреть на те места, где были ранее эти скульптуры размещены, но и воочию посмотреть на те скульптуры, которые ранее стояли в городе-герое Мурманске».

Теперь северяне и гости Заполярья смогут увидеть 10 миниатюрных копий утраченных памятников, чуть больше узнать о истории искусства в Кольском Заполярье.