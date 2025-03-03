«Бесстыжие», «Арбузы», «Кадеты», «Полярные нахимовцы», «Шпана» и «Синергия» прошли в финал Мурманской молодёжной лиги КВН

КВН – это игра молодых, сколько бы лет ей не было. И Мурманская лига отличный тому пример. В «Лапландии» собрались начинающие юмористы, участники молодёжки КВН, чтобы показать свои свежие шутки взрослым членам жюри.

Развивать юмористические способности наши КВНщики начинают со школьной или студенческой скамьи. Они собираются в команды, где все участники близки по духу и видению мира, начинают создавать шутки.

Денис Каскевич, участник команды КВН «Сборная Синергии»: «Я с детства смотрел КВН. Мне очень нравилось. И решил тоже попробовать себя».

Камила Чиркова, участник команды КВН «Сборная Синергии»: «У нас колледж открылся недавно. Мы пытаемся его продвинуть, поэтому шутим по большей части про Синергию».

Денис Каскевич, участник команды КВН «Сборная Синергии»: «У нас шутки строятся на контрасте между бедными и богатыми людьми. И нашими соперниками. А кто бедный, кто богатый? У нас есть Андрей - он деревенский, он в роли бедного. А вы богачи? Да!».

Некоторые ребята уже опытные игроки. Сцена их не пугает, хоть и присутствует мандраж перед выступлением. Но есть те, кто впервые покажет свой юмористический талант перед публикой.

Иван Карелин, участник команды КВН «Абсурд»: «КВН очень развит среди нашей молодёжи. На официальную Мурманскую лигу КВН приходит очень много зрителей. Я пришел потому, что захотел дальше развиваться в чём-то творческом. Для меня это интересно и КВН может многому научить».

Мила Абрамова, участник команды КВН «Абсурд»: «А мне было нечего делать в пятницу вечером. И я совершенно случайно тут оказалась».

Всего в полуфинал Мурманской молодёжной лиги КВН вышли 10 команд, состоящих из школьников и студентов. Они представили не только приветствия, но и дуэли. Судили молодёжь взрослые члены жюри, которые ещё остаются в тренде.

Денис Шалабанов, руководитель Мурманской молодёжной лиги КВН: «У меня есть молодые товарищи, которых я когда-то воспитывал. Они сейчас помогают разбираться в молодёжном юморе, потому что у них свои прикольчики. Для молодёжи это смешно, а я уже не совсем понимаю. Но мне разжевывают и говорят, это сейчас смешно. Я говорю, ну, давайте попробуем».

В финал молодёжной лиги прошли пять команд: «Бесстыжие», «Арбузы», «Кадеты», «Полярные нахимовцы», «Шпана» и «Синергия». Последняя игра сезона состоится уже мае, где станет известен победитель Мурманской молодёжки КВН.