Без анализов на коронавирус молодому бойцу в армию не пройти!

Призывная кампания в России уже идёт. Но в связи с пандемией коронавируса в её процесс пришлось внести небольшие коррективы. Перед тем, как отправить пополнение в войска, у каждого новобранца дважды берут анализ на Covid-19.

Призыв в Мурманской области идёт с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Чтобы не создавать очередей, призывников для прохождения медосмотра приглашают по 8 человек. Сначала всех проверяют на наличие симптомов заболевания, а затем делают тест на коронавирус.

Дмитрий Смирнов, начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота: «Все военкоматы, сборные пункты обеспечены средствами медицинской защиты с целью предупреждения недопущения заноса инфекции и её распространения в вооруженных силах. Имеются медицинские маски, перчатки, средства дезинфекции рук. Перед началом работы призывных комиссий в военкоматах произведена первоначальная дезинфекция всех помещений и, соответственно, потом она проводится ежедневно».

Уже на сборном пункте делают второй анализ - на этот раз крови. Если и тут всё в порядке, то с призывником работают по обычной схеме: смотрят, годен он или нет к военной службе.

Если же тест положительный - будущего солдата отдают в руки врачей.

Внес коронавирус правки и в порядок призыва. Например, молодых людей, закончивших 11-й класс в этом году, призывать будут лишь осенью. Связано это с тем, что из-за пандемии вузы перенесли приёмные кампании на более поздний срок.

Выполнить план по призыву военкоматам из-за этого будет немного сложнее.