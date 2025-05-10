Без братьев наших меньших жизнь скучна: в Москве работает антикафе с капибарами, а в Нидерландах открылся новый заповедник тюленей45% опрошенных россиян считают нынешнюю нагрузку школьников чрезмерной
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.05.25 13:35

Без братьев наших меньших жизнь скучна: в Москве работает антикафе с капибарами, а в Нидерландах открылся новый заповедник тюленей

Чтобы защитить свой дом от повышения уровня океанских вод в индонезийской провинции Центральная Ява, одна местная жительница последние 20 лет сажает мангровые деревья. Каждый год – примерно по 15 тысяч саженцев.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

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Чтобы защитить свой дом от повышения уровня океанских вод в индонезийской провинции Центральная Ява, одна местная жительница последние 20 лет сажает мангровые деревья. Каждый год – примерно по 15 тысяч саженцев. Об этом подробнее.

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