Без братьев наших меньших жизнь скучна: в Москве работает антикафе с капибарами, а в Нидерландах открылся новый заповедник тюленей

Чтобы защитить свой дом от повышения уровня океанских вод в индонезийской провинции Центральная Ява, одна местная жительница последние 20 лет сажает мангровые деревья. Каждый год – примерно по 15 тысяч саженцев.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Бывший монастырь в самом сердце Старой Гаваны теперь станет служить другим целям. Недавно его отремонтировали, и теперь в нём разместится школа для подготовки реставраторов.

Заводить друзей во взрослом возрасте бывает сложно. Но в Мельбурне нашли выход. Там есть женский клуб, который даёт много возможностей для общения.

В мире существует примерно 5000 сортов картофеля, но в Австралии многие покупатели с трудом отличают «Кипфлер» от «Короля Эдварда». Однако некоторые поставщики стараются распространять «картофельную грамотность» в обществе. Они продают самые экзотические сорта, какие только можно найти.

Неоновые вывески Гонконга уступают место более дешёвым светодиодным альтернативам. А старые демонтируют из-за ужесточения правил. Впрочем, один художник надеется сохранить яркое освещение, прежде чем оно окончательно погаснет.

В Египте одна ферма пытается возродить кулинарные традиции и познакомить с ними жителей городов. Для этого организуют специальные экскурсии. Давайте посмотрим.

Чтобы защитить свой дом от повышения уровня океанских вод в индонезийской провинции Центральная Ява, одна местная жительница последние 20 лет сажает мангровые деревья. Каждый год – примерно по 15 тысяч саженцев. Об этом подробнее.

Коллекцию старых киноплёнок, найденных в архивах Зоологического общества Лондона, будут оцифровывать. И это будет гонка со временем, поскольку некоторому отснятому материалу почти 80 лет, и он быстро портится. При этом он может содержать важные исторические записи о дикой природе.

Южноафриканские специалисты стараются сохранить в ЮАР популяции хищных птиц. Всех найденных раненых и больных пернатых лечат в реабилитационном центре.

В Нидерландах открылся новый заповедник тюленей. Его называют одним из самых современных объектов такого рода в мире. Давайте посмотрим.

Один из самых отдалённых островов мира Чатем – в 800 километрах от Новой Зеландии – пытается спасти более 300 местных видов птиц, насекомых и растений, половина из которых находятся под угрозой исчезновения. А угрожают им инвазивные хищники, завезённые человеком.

В Москве работает антикафе с капибарами. В последнее время эти южноамериканские грызуны стали очень популярны. Погладить и покормить капибар приходят и дети, и взрослые.