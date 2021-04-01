Без чистой воды горожанам - ни туды и не сюды!

Чистота и безопасность воды в домах мурманчан – жизненно-важная задача. За этим ежедневно следят специалисты лаборатории «Мурманскводоканала».

Контроль качества воды в столице Заполярья – процесс ежедневный. Мониторинг проб проводится в каждом районе. Забирают пробы специалисты лаборатории «Мурманскводоканала» и в ближайших к областному центру посёлках.

Екатерина Воронцова, заместитель начальника центральной производственной аналитической лаборатории «Мурманскводоканал»: «Наша вода до поступления в домовую сеть. Это определенные точки. Это могут быть колонки, могут быть различные ВНС. Это до входа в здание, скажем так».

Наталья Турчановская, инженер-микробиолог центральной производственной аналитической лаборатории «Мурманскводоканал»: «Могут быть проблемы в доме, но это уже относится не к нам. Потому что у нас поступает вода до ввода в дом, а то, что в доме, относится к управляющей компании, либо к ЖЭУ».

Исследуют воду по трём показателям - органолептическим, микробиологическим и химическим. Максимально точный анализ занимает от часа до суток.

Екатерина Воронцова, заместитель начальника центральной производственной аналитической лаборатории «Мурманскводоканал»: «Проба термостатируется сначала 40 минут при температуре 60 градусов. Так как это газовая хроматография, он должен так оттермостарировать пробу, чтобы она перешла в газовую форму. Органолептические анализы делаются достаточно быстро на этих приборах – спектрофактометрах: цветность, мутность, запах, привкус».

Специалисты отмечают, что хлорирование справляется с поставленной задачей, патогенной флоры здесь нет, что позволяет горожанам потреблять безопасную и качественную воду. К слову, за много лет наблюдений опасных показателей лаборанты не фиксировали. Персонал здесь квалифицированный с профессиональным образованием, лаборатория аккредитована и имеет лицензию Роспотребнадзора.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «У нас здесь представлены специалисты: инженеры-химики, инженеры микробиологи, без которых, в принципе, никуда. Мы поддерживаем свою лабораторию, обновляем какие-то фонды. Сейчас купили посудомоечные машины. Причём у нас две лаборатории: одна по воде, другая по канализации. Поэтому, в каждую по посудомоечной машине купили. Соответственно, всё, что нужно, мы не отказываем и сразу приобретаем».

Как делятся специалисты, весной, в период паводка, контролируют мурманскую воду чаще обычного. Однако, и тогда данные остаются в пределах санитарной нормы. И насущный вопрос всех горожан: «Можно ли пить из крана?». Специалисты отвечают: «Да. Только стоит использовать фильтры или настаивать воду, так как домовые трубы могут быть старыми и содержать в себе бактерии».