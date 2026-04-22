Без декораций, костюмов, грима и мизансцен: пять читок пьес для пытливых зрителей

Никаких вспомогательных элементов, только чистый замысел автора и талант актёра, который даже одним голосом может сыграть и прожить всё на сцене. В Мурманском областном драматическом театре началась серия читок пьес для широкого круга зрителей.

Без декораций, костюмов, грима и мизансцен. Только голоса актёров и их талант, который помогает сосредоточиться на самой сути произведения. Формат не новый, но необычный как для зрителей, так и для самих актёров.

Юрий Луговых, режиссёр, артист Мурманского областного драматического театра: «Это не спектакль – это больше работа на месте. Мы играем на стуле, грубо говоря, потому что некоторые коллеги иногда начинают играть, а я говорю: «Так, стоп, подождите, куда вы такие паузы, здесь не сцена, здесь нам нужно темп давать, но не ускорять». Плюс некоторое музыкальное оформление есть, я тоже дополнил. Читка, нам важно что? Озвучить текст автора, вот это в приоритете».

Драматургическая лаборатория с темой «С любовью к отчизне» продемонстрирует мурманскому зрителю пять пьес в формате читки о реальных исторических событиях России. Героические поступки со сказочными мотивами и основанные на реальных фактах читки пьес пройдут на сценах областной драмы и театра кукол. При этом драматургия рассчитана на широкого зрителя. Например, зрителями первой пьесы «Автомат Веры» стали школьники. Это история девочки из блокадного Ленинграда.

Андрей Демьяненко, драматург, автор пьесы «Автомат Веры»: «Эта повесть о современных детях, которые узнают, что было в блокаду».

Читка состоялась вместе с автором повести, по её окончанию вместе со школьниками и классными руководителями он смог обсудить детали произведения. Этот не новый, но давно не использовавшийся в театре формат предложила Наталья Шор, драматург и генеральный директор Гильдии драматургов России. Она, как и коллеги по цеху, привезла из Санкт-Петербурга свою пьесу «Равная апостолам» о княгине Ольге.

Наталья Шор, драматург, генеральный директор Гильдии драматургов России, автор пьесы «Равная апостолам»: «В этой истории заинтересовал момент, а насколько человек вообще способен простить своего врага».

Одна из читок состоится в театре кукол и будет рассчитана на более молодую аудиторию. Фантастическая пьеса «Паша-Робинзон» Елены Радченко расскажет о Павле Вавилове, который вместе с собакой выживал на необитаемом острове Белуха.

Елена Радченко, драматург, автор пьесы «Паша-Робинзон»: «На любом спектакле я чувствую зал, как люди реагируют. Для меня это сонастройка с театром».

Для каждого автора поделиться своим творчеством – это рассказать очень личную историю. Одной из пьес, показанной на сцене областного драматического театра, станет произведение Ирины Пилар «Вспомнить, чтобы не забыть» - о реальных событиях в Донецке 2014-2015 годов глазами одной семьи.

Ирина Пилар, драматург, автор пьесы «Вспомнить, чтобы не забыть»: «Я поставила себе цель написать так, как было на самом деле. Не выдумывать, не нагнетать, не фальсифицировать, а именно так, как оно было на самом деле».

Для многих драматургов читки – это возможность проверить материал и самим понять, как лучше работать с актёрами и зрителями.

Всего будет показано пять пьес. Главное, что это после читки зритель не только останется со своим личным представлением о пьесе, но ещё и сможет обсудить это с драматургом – автором произведения. Зрители смогут задать вопросы, поделиться мнением и интерпретацией увиденного и услышанного.