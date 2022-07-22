Без дыма и огня - пожарно-тактическое учение прошло на Северном флоте

По легенде, на одном из объектов хранения нефтепродуктов из-за удара молнии загорелся резервуар и пламя распространилось на соседние ёмкости.

На Северном флоте организовали комплексное пожарно-тактическое учение. В нём приняли участие и подразделения МЧС.

По легенде, на одном из объектов хранения нефтепродуктов из-за удара молнии загорелся резервуар и пламя распространилось на соседние ёмкости.

Сначала ликвидацией условного пожара занимались штатные противопожарные подразделения воинской части. Затем к военным присоединились спасатели МЧС.

В учении было задействовано 10 единиц специальной пожарной техники и около 100 человек личного состава. Такие совместные тренировки организуют на Северном флоте регулярно.

Алексей Курылев, начальник службы пожарной безопасности штаба МТО Северного флота: «Цель учения – это организация уже установившегося взаимодействия между подразделениями пожарной охраны разных видов подразделений. В любом случае задачи мы все выполним точно и в срок».