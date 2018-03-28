«Без кампанейщины» проведут проверку

О безопасности в торговых центрах шла речь и во время встречи губернатора Мурманской области с главой регионального МЧС Владимиром Гусевым.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору в регионе отметил, что в первую очередь будут проверяться гипермаркеты, где есть кинотеатры и зоны отдыха детей. Таких в Мурманской области 13.

По словам Владимира Гусева, специалисты контролируют исправность пожарной сигнализации, работоспособность систем пожаротушения и управления эвакуацией. На особом контроле – подготовленность персонала развлекательных комплексов. Специалисты обещают провести ревизию досконально и максимально прозрачно.

Как выразился руководитель ведомства: «Без кампанейщины». На втором этапе тотальных проверок эксперты проконтролируют меры безопасности во всех спортивных центрах региона и домах культуры.