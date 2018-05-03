БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: Флотская столица готовится к параду Победы

В честь 73-й годовщины Великой Победы военные парады состоятся в городе-герое Мурманске и ЗАТО г.Североморске. В них примут участие более полутора тысяч военнослужащих Северного флота, сотрудников силовых структур, а также нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

Второй год подряд в составе колонн пройдут женщины-военнослужащие. На территории воинских частей сейчас идёт активная подготовка к параду – внешний вид и строевые навыки участников проверил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов.