«БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ»: На снегоходах по бездорожью

«Снежная битва в Мурманске» - так называются соревнования по снегоходному кантри–кроссу. Сильнейшие спортсмены собрались в одном из горнолыжных парков, чтобы попробовать силы в этом виде гонок.

Массовые старты, заглохшие двигатели, сложная трасса, полная спусков подъёмов, и подтаявшего льда на озерах, где участники вязли в рыхлом снегу, пытаясь совладать с непослушной техникой. Как это было, смотрите в нашей рубрике «Без комментариев».