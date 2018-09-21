БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: Налетели мотыльки на Мурманск

Мотыльки, порхающие в огромных количествах, поражают жителей областного центра. Несмотря на то, что на дворе стоит уже глубокая осень в Мурманской области всё чаще встречаются эти крылатые насекомые.

По словам горожан, они кружат не только на улице возле горящих фонарей, но залетают в автомобили и дома.

Возможно, такое аномальное нашествие связано с тёплым летом и отсутствием первых заморозков.