День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.10.18 19:30
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: Отметил день рождения «самый молодой» микрорайон Мурманска
Как бы парадоксально это не звучало, ему исполнилось 122 года. Бывший военный посёлок Росляково, недавно ставший частью города, был основан на 20 лет раньше областного центра. Праздник, который завершился фейерверком, собрал сотни зрителей на площадке рядом с ДК «Судоремонтник».
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А судьи кто?
09.10.18 00:00
Про шесть лет тюремного заключения Тугушева, повторили десять раз. А что про тюремное заключение Анатолия Прокопенко что молчите? Сидит он, с умным видом рассуждает о шантажах, захватах, честной жизни
Елена
08.10.18 09:58
Здравствуйте, подскажите, ремонт окон в подвальном помещении с необходимостью проветривания (решетки и глухие затворы на зимний период), должен осуществляться в рамках содержания МКД, или это
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Рыбак в законе
07.10.18 21:37
Да, Вова Блинский это символ того времени. А Ливанов просто деревенский дурачок был. Все ему даром досталось и возомнил себя экономическим гением. Книжку какую то " как вести бизнес" написал, тщеславн
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