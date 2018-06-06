БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: Поражающая красота побережья Белого моря

В выпусках новостей «Арктик-ТВ» мы уже рассказывали о проблемах Терского берега - браконьерах, из-за деятельности которых в несколько раз сократилось стадо дикого лосося в водах Варзуги. И песках, которые год за годом отвоевывают прибрежную зону, превращая территорию в самую северную пустыню. Вопросом эрозии почв и сохранения богатства рыбы сейчас усиленно занимаются экологи, финансируются программы по созданию общественных инспекторов, главная задача которых поиск рыбаков – нарушителей, а с песками борются при помощи высадки деревьев.

Но, несмотря на все сложности, Варзуга, Кузомень и остальные деревни, расположенные на побережье Белого моря, остаются местом, поражающим своей красотой.

В нашей рубрике «Без комментариев» уникальные кадры, не вошедшие в серию сюжетов.