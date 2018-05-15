БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: Пройти по минному полю

Военные инженеры Северного флота провели последнюю тренировку перед всеармейским этапом конкурса «Безопасный маршрут» Армейских международных игр 2018 года. Соревнования пройдут в Волгоградской области в июне, но технику в другой регион нужно отправить уже сейчас.

На учениях военные специалисты продемонстрировали умения и навыки разминирования, преодоления препятствий с использованием тяжёлой техники и наведения переправ через овраги и рвы.

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