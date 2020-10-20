БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: «Седов» - необычайной красоты барк

На самом деле не так важно поставили бы рекорд спортсмены или нет! Главное, действующее лицо в этом событии барк «Седов» остаётся одним из самых красивых парусников в современной истории флота.

Наши операторы на протяжении нескольких дней снимали судно, чтобы передать землякам его красоту и уникальность. Ведь не у каждого жителя Мурманска есть возможность посмотреть на барк, даже с набережной морского вокзала.