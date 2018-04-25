БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: В Мурманске почтили память жертв геноцида армян в Османской империи

В Мурманске у храма Спас на Водах почтили память жертв геноцида армян в Османской империи. По разным данным во время этих трагических событий погибло до полутора миллионов человек.

Собравшиеся в столице Заполярья неравнодушные люди возложили цветы к Хачкару – священному символу Армянского народа, после чего священнослужители провели поминовение.