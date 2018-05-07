БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: В Мурманске состоялась репетиция парада Победы

В столице Заполярья колонну военных возглавил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

В этом году в торжественном событии в центре города-героя примут участие около 900 человек. В том числе нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Первым на параде военной техники пройдёт легендарный танк «Т-34». В составе механизированной колонны зрители увидят восстановленные на Северном флоте исторические образцы и другой военной техники. Каким будет парад 9 мая, можно увидеть уже сейчас в нашей рубрике «Без комментариев».