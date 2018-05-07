День за днём с «Арктик-ТВ»07.05.18 19:30
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: В Мурманске состоялась репетиция парада Победы
В столице Заполярья колонну военных возглавил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
В этом году в торжественном событии в центре города-героя примут участие около 900 человек. В том числе нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Первым на параде военной техники пройдёт легендарный танк «Т-34». В составе механизированной колонны зрители увидят восстановленные на Северном флоте исторические образцы и другой военной техники. Каким будет парад 9 мая, можно увидеть уже сейчас в нашей рубрике «Без комментариев».
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-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 233 человека
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Последние комментарии
дмитрий
06.05.18 23:41
здравствуйте,как узнать захоронен ли мой дед в этом месте 14стрелк див убит 07.10.1944г. пантелеев николай алексеевич 1908г красноармеец? можно фотомогилы на тел или ватсап или вайьер выслать, спасибо
Константин
05.05.18 12:54
Поле отремонтировали, ворот только одна пара. Играют только взрослые и секции. Маленьким играть нет возможности. Для чего сделали,не понятно. ДЛЯ ГАЛОЧКИ. Нужны дополнительные ворота!!!
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Нина
05.05.18 12:12
Здравствуйте! Подскажите кто должен менять лампочки в подъезде на площадке где расположены квартиры? УК отказалась менять и утверждает что они меняют лампочки только на лестничкой клетки, на площадке
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