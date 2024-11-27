Без подарков к Новому году в Мурманске не останется никто! В городе дали старт «Норвежской выставке»

В Мурманске открыли «Норвежскую выставку» с коллекциями верхней одежды, разработанными по европейским стандартам, специально для северных регионов.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Сейчас многие европейские компании покинули российский рынок и весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести технологичную и качественную одежду, которая славится своей долговечностью. Это будет настоящая инвестиция в будущее».

Верхняя одежда - инвестиция, на которой лучше не экономить, уверены организаторы выставки. К покупке стоит отнестись серьёзно, ведь это предмет не только стиля, но и комфорта, а значит, и его теплозащитные свойства и другие функции должны быть на высоте. Здесь представлен широкий ассортимент зимних «Алясок», парок, пуховиков, двухсторонних дублёнок и шуб.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке самые популярные модели – это «Аляски». «Аляски» есть на разных наполнителях – на кукурузном волокне, верблюжьей шерсти. В вот в этой пух-перо, сверху идёт трехслойная мембрана, которая не продувается ветром, она не намокает вообще. В такой модели можно ходить в мороз, она дышащая. В ней нежарко, она выдерживает температуру воздуха до минус 35 градусов, если под ней даже футболка, то будет тепло».

На этой неделе - с 27 ноября по 1 декабря включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича) и в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64.

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