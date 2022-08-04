Без прав, регистрации и страховки на мотоцикл, или Некоторые мурманские байкеры стараясь сэкономить, нарушают закон

В Мурманске стартовала акция «Мотоцикл». Сотрудники ГИБДД вышли на рейд по поиску тех, кто катается не по правилам.

В Мурманске стартовала акция «Мотоцикл». Сотрудники ГИБДД вышли на рейд по поиску тех, кто катается не по правилам.

В области запустили оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Отметим, в Заполярье зарегистрировано 4900 двухколесных транспортных средств. Тем не менее, процент аварий небольшой, за сезон, который у байкеров начинается примерно в мае, произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, восемь человек пострадали и один человек погиб.

Игорь Коледов, заместитель командира 3 взвода старший лейтенант полиции: «Данное мероприятие направлено на выявление, пресечение административных правонарушений водителей мототранспорта, также проведения профилактических мер, работ, рейдов с мотоклубами. Нацеливание их на соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима, правил маневрирования, чтобы данная категория водителей была более внимательна при выполнение своих маневров».

Довольно часто на дороге сотрудники ГИБДД останавливают мотоциклистов без водительского удостоверения, регистрации и страховки. В Мурманске короткий сезон и люди так стараются сэкономить, ведь чаще всего двухколесный транспорт используют не в утилитарных целях, а для развлечения. Впрочем, штрафы за такие нарушения нешуточные.

Игорь Коледов, заместитель командира 3 взвода, старший лейтенант полиции: «Если транспортное средство не зарегистрировано в законном порядке, то на первый раз предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей, последующие – штраф 5000 рублей либо лишение управлением данным транспортным средством».

Одним их первых патруль ГИБДД, дежуривший на Пяти Углах, остановил Григория Свиридова. По словам байкера, мотоцикл - это инструмент познания мира. За рулем он уже 6 лет. Самое дальнее расстояние, которое преодолевал он, около 4 тысяч километров - от Мурманска до Москвы и обратно. Как законопослушный мотоциклист при себе имеет все документы.

Григорий Свиридов, мотоциклист: «Права на управление мотоциклом соответствующей категории, свидетельство о регистрации мотоцикла и обязательно страховка на мотоцикл, как на любой транспорт, который ездит по дорогам».

Не стоит забывать не только о документах, но и экипировку.

Григорий Свиридов, мотоциклист: «Из экипировки - по минимуму. ПДД требует шлем, обязательно, но чем больше всяких штук, которые обеспечивают вашу безопасность, тем лучше. Без тех же перчаток очень трудно в Заполярье ездить. А всякая одежда с защитой - это интегрированная защита, что-то типа мотокуртки, мотоджинс, мотоштанов. Всякие специальные башмаки или что-то надетое нижним слоем, наколенник».

В рамках рейда сотрудники ГИБДД останавливали и автовладельцев. Им инспекторы раздавали памятки о правилах поведения на дороге при движении с мотоциклом. Профилактическая акция проходит по всей Мурманской области.