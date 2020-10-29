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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.20 19:30

Без региональной поддержки Мурманску не обойтись

На плановом заседании Совета депутатов города Мурманска народные избранники обсудили один из главных вопросов текущего финансового года – исполнение бюджета.

Этот год выдался очень сложным для многих городов, и Мурманск – не исключение. Особенно сильно пандемия отразилась на муниципальном бюджете. Доходная часть в сравнении с прошлым годом, по оценкам специалистов, не превысит миллиарда рублей. Без региональной поддержки не обойтись. Переговоры ведутся с весны.

Евгений Никора, глава администрации Мурманской области: «На данный момент мы можем смело рассчитывать на 506 миллионов рублей, большую часть из которых мы уже получили. Нам необходимо ещё примерно 248 миллионов рублей, чтобы сбалансировать наш бюджет с учётом тех мер, которые мы самостоятельно приняли по балансировке бюджета».

Принятые меры касаются сокращения расходов, увеличения дефицита бюджета до предельного уровня. Это нужно, чтобы запросить поддержку областной казны. Несмотря на такие трудности, муниципальная власть готова оказать поддержку тем предприятиям и общественным организациям, чья работа несёт социальную направленность.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Понятно, что мы в бюджете должны будем учесть эти недопоступления. И сегодня этот вопрос мы будем очень внимательно рассматривать. Ещё раз подчеркиваю, что, с моей точки зрения, в сегодняшних условиях пандемии, конечно, для бизнеса, для общественных организаций - этот вопрос жизненно важный. Не просто важный, а жизненно важный».

Часть вопросов повестки касалась внесения поправок в Устав муниципального образования город Мурманск. Они нужны для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством.

Также на заседании Совета прозвучала тема подготовки к празднованию 105-летия города-героя Мурманска. Этот вопрос был включен дополнительно.

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