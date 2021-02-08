«Без срока давности» - в Мурманске открылась выставка архивных документов

«Без срока давности» - так называется выставка архивных документов о преступлениях нацистов на оккупированных территориях. Экспозиция открылась в Мурманской областной научной библиотеке.

8 февраля в Мурманской научной библиотеке, как и в десятках других регионов России, открылась выставка «Без срока давности». Здесь представлены архивные документы, которые были рассекречены и опубликованы по поручению Президента Российской Федерации. Дата открытия не случайна – в этот день 75 лет назад была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР в Нюрнберге.

Дмитрий Жалнин, хранитель фондов Военно-морского музея Северного флота: «Государственный обвинитель от СССР Руденко озвучил материалы преступления против гражданского населения на оккупированных территориях СССР. Эти документы стали основой для вынесения приговора Нюрнбергским трибуналом».

На пожелтевших листах описаны страшные трагедии времени, когда нацистская Германия оккупировала территории СССР: карательные операции, массовое уничтожение мирного населения, преступления против детей и принудительные работы советских граждан.

Над созданием проекта трудились специалисты региональных и государственных архивов, учёные-историки ведущих российских вузов. Экспозицию можно будет посетить в Мурманской областной научной библиотеке до конца февраля, после чего её покажут и в муниципалитетах области.