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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.22 19:30

«Без срока давности», или Погрузиться во времена геноцида советского народа

Мурманский арктический госуниверситет стал площадкой для лекции, посвящённой Дню единых действий в память о геноциде советского народа.

Первокурсник МАГУ Артём Кириллов считает, что социальная работа напрямую связана с любовью к родине. Ведь среди тех, кому нужна помощь, нередко встречаются ветераны. О истории и патриотизме Артём и другие студенты университета сегодня услышат и на этой лекции. Тема выступления страшная – «Геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны».

Артём Кириллов, студент 1-го курса специальности «Социальная работа», МАГУ: «Патриотизм в душе был всегда, с самого рождения, потому что бабушка, дедушка - участники Великой Отечественной войны. Бабушка у меня трудилась в тылу, дедушка был на фронте артиллеристом, два раза контужен, два раза вызывал огонь на себя».

Во многих образовательных учреждениях страны состоялись встречи под названием «Без срока давности», во время которых её участники рассматривают исторические факты, например, потери среди мирного населения во время войны составили около 13 миллионов человек, из них почти 7,5 миллионов - жертвы карательных операций.

Вячеслав Газизов, студент 1-го курса магистратуры по направлению «Историческое и обществоведческое образование», МАГУ: «Наверное, это одна из самых сложных эмоционально-психологических тем, потому что страшные вещи творились в годы войны. Поэтому это надо знать и помнить, чтобы такие события больше никогда не происходили».

Вячеслав активно занимается исторической реконструкцией, он и его товарищи воспроизводят отдельные бои обороны Заполярья. Вовлеченность в процесс помогает лучше изучить эпоху. Этот принцип взяли на вооружения и преподаватели вуза.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «В этом году мы используем интересную методику, связанную с ролевой игрой. Участникам мероприятия предлагается поставить себя на место участников этих событий, вернуться немного в прошлое и сделать непростой для себя выбор».

Эта встреча - одна из многих в череде  событий, приуроченных  к 77-й годовщине Великой Победы.

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Матвей
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Д.О. Вернер.
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