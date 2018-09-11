«Без тенденций» - странное название для выставки работ графических дизайнеров

Выставка работ графических дизайнеров со смелым названием «Без тенденций» открыла свои двери в Мурманске. В экспозиции работы опытных дизайнеров Заполярья и начинающих авторов - студентов МАГУ. Все их объединил проект «Креативный город-территория развития».

Опытные специалисты говорят, что дизайнером нужно родиться, ведь освоить элементарные творческие навыки может почти каждый. Среди десятков работ, представленных на выставке в галереи «Отпечаток» арктического университета, на первый взгляд не отличишь, какую выполнил мастер, а какую студент. Эксперты утверждают, что главное, это суметь в одном изображении уместить глубокий, подчас незаметный простому обывателю, смысл.

- Выставку мы проводим третий раз. Она у нас становится традиционной, но каждый год она меняет свой формат, - рассказывает Татьяна Ашотова, декан факультета «Искусство сервиса». - В этом году у нас выставка будет проходить совместно с нашими партнерами – региональным Министерством развития промышленности и предпринимательства, Центром кластерного развития. Это стратегический проект, поэтому университет стремится объединить усилия в работе над созданием кластера северного дизайна.

Новая отрасль призвана объединить дизайнеров области, университета и создать бизнес-среду, чтобы молодые авторы легко могли найти себя в профессии и оставались жить на севере. Остро нуждается в креативных специалистах и стремительно развивающийся в Заполярье туризм. Кластер северного дизайна уже объединил тринадцать творческих дарований разных возрастов.

- Я думаю, что нам только предстоит разработать в будущем, - говорит Роман Лесков, организатор кластера северного дизайна. – Нам надо ответить на вопросы, а что же на самом деле такое северный дизайн? какие есть основные критерии для причисления к северному дизайну?

Благодаря созданию туристического кластера «Хибины» регион стали активно посещать иностранцы. И в этом тоже большая заслуга работ дизайнеров. Выставка открыта для всех желающих. В её рамках запланированы мастер-классы от известных мастеров графического дизайна.