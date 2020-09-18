Без тепла и с долгами - ДОСААФ встречает осень

Региональное отделение Общественной организации ДОСААФ оказалось в бедственном положении. Накопившиеся долги у автошколы, стали причиной отключения отопления. Ресурсники идти на уступки не собираются, поэтому неизвестно, сколько ещё зданию в центре города придётся вымерзать.

Проблемы у Мурманского отделения ДОСААФ начались из-за ограничений, введенных во время пандемии. Организации пришлось прекратить подготовку водителей. При этом штат удалось сохранить - все сотрудники получали выплаты в полном объёме. Но к началу осени предприятие накопило большой долг за отопление - почти миллион рублей, в реструктуризации которого, по словам руководства учреждения, было им отказано.

Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области: «Мурманская ТЭЦ не идёт на компромиссы, не хотят встречаться, ссылаясь на коронавирус. У нас идёт сухая переписка. Самое интересное, что есть постановление, что поставщики не должны ограничивать свои услуги, но отдельно стоящие здания в этот перечень не входят».

Сейчас в учебных аудиториях, где учат будущих водителей, тихо, пусто и по-осеннему зябко. Трудно представить, что будет через пару недель, когда по прогнозам синоптиков температура воздуха опустится ниже ноля.

Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области: «Очень хочется, чтобы ресурсоснабжающая организация пошла нам на встречу, тем более мы выполняем госзаказ и сейчас действительно тяжелая ситуация. Мы готовы платить в текущем графике».

Сможет ли ДОСААФ и Мурманкая ТЭЦ прийти к компромиссу, пока неизвестно, но хочется верить, что ученики не будут мёрзнуть в классах, постигая премудрости автовождения.