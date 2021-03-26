Без трубы виноватые

В детский садик номер 157 вернулась холодная вода. Трубы починили, качество соответствует нормам. В скором времени дошкольное образовательное учреждение снова откроет двери для маленьких мурманчан.

Но в чём же кроется причина ЧП и не повторится ли оно ещё раз?

К подготовке к зиме социально значимых учреждений, которыми занимаются городские службы, особенно важно и ответственно подходить на севере, где холода держатся большую часть года. Необходимо своевременно проверять и инженерные системы. В том числе и трубы. Иначе может случиться ЧП и организация будет вынуждена деятельность приостановить. Так случилось с садиком номер 157 в Мурманске.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Ввод на садик прогнил. Он принадлежит самому садику, строился для него, и состоит в Управлении муниципального образования на балансе. Соответственно, нас попросили им оказать содействие».

Отвечает за функционирование образовательных учреждений комитет по образованию города Мурманска. Но в этом случае решать вопрос пришлось водоканалу - организации, которая к сетям детского сада отношения не имеет.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Они могли также нанять любого подрядчика, который сам бы им всё сделал. Другое дело, что мы, конечно, идём на встречу. Это наша специфика. Мы понимаем, как это делать».

Кто и как готовил детский сад к зиме - большой вопрос. Ведь заниматься этим должны были ещё прошлым летом, чтобы исключить саму возможность подобного ЧП. Случайность? Или халатность, ставшая в городе обычным делом?

Игорь Найдёнов, депутат Мурманской областной Думы: «Нет договоров. Но заключить договора - это прямая обязанность комитета образования города Мурманска».

Что пошло не так? Почему сетями, ведущими воду к одному из важнейших учреждений города - детскому саду, никто не занимался? Много ли ещё у нас таких сетей и в каком они состоянии?

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из нового выпуска специального репортажа «Без трубы виноватые». Смотрите его в понедельник, 29 марта, в 20.00 на канале «Арктик-ТВ» и в нашей группе «ВКонтакте».