День за днём с «Арктик-ТВ»11.09.17 19:30
Бездорожье «Аркти трофи» выявило лучших
Финиш в Териберке! Международная гонка внедорожников по Кольскому полуострову завершилась.
Победителями «Арктик трофи 2017» стали москвичи - команды «Нимал» и «Экипаж 14», разделили первые два места. Третьими в финишу пришли норвежские «Викинги». Всего в этом году на старт гонки вышли 13 экипажей.
Справится с северным бездорожьем и дойти до финиша смогли 9 команд. Напомним, гонка стартовала 3 сентября в Кандалакше. Все шесть этапов самая горячая борьба разворачивалась между 4 лидерами - двумя чемпионскими дуэтами из Москвы, экипажем апатитчан и норвежской командой.
Как отметил директор клуба «Арктик трофи» Владимир Ежов, XXIV гонка выдалась напряжённой, хотя по скорости прохождения заняла не так много времени.
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