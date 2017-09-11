Бездорожье «Аркти трофи» выявило лучших

Финиш в Териберке! Международная гонка внедорожников по Кольскому полуострову завершилась.

Победителями «Арктик трофи 2017» стали москвичи - команды «Нимал» и «Экипаж 14», разделили первые два места. Третьими в финишу пришли норвежские «Викинги». Всего в этом году на старт гонки вышли 13 экипажей.

Справится с северным бездорожьем и дойти до финиша смогли 9 команд. Напомним, гонка стартовала 3 сентября в Кандалакше. Все шесть этапов самая горячая борьба разворачивалась между 4 лидерами - двумя чемпионскими дуэтами из Москвы, экипажем апатитчан и норвежской командой.

Как отметил директор клуба «Арктик трофи» Владимир Ежов, XXIV гонка выдалась напряжённой, хотя по скорости прохождения заняла не так много времени.