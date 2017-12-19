Безграничные возможности библиотеки

Как использовать смартфон в качестве медицинского прибора или альтернативы книжной полки, рассказали участникам необычной акции, прошедшей в Мурманске. В областной научной библиотеке читателям показали необычные возможности, казалось бы, привычных гаджетов. Современная библиотека - это не просто хранилище для книг, но и пространство, объединяющее людей по интересам. В этом можно было убедиться, посетив зал электронных ресурсов мурманской «научки». Здесь для фанатов робототехники провели интерактивную игру, где школьники проявили свои знания в области новых технологий.

Сотрудники библиотеки рассказали ребятам, как благодаря приложениям в смартфоне, можно повысить качество жизни.

- Сейчас появляются наши отечественные разработки, которые с помощью телефона позволяют снимать кардиограмму, - сообщил Антон Шуличенко, библиограф Мурманской областной научной библиотеки.

Свои гаджеты юные интеллектуалы могут использовать не только как медицинский приборы, но и как книги. Школьникам представили литературные новинки онлайн-библиотеки «Литрес». В ней каждый сможет выбрать себе для чтения понравившийся издание, например, по жанру - будь то детектив или фэнтези.

Светлана Леоневская, главный библиограф мурманской областной научной библиотеки

Сотрудники библиотеки планируют проводить подобные мероприятия регулярно, они приглашают всех желающих присоединиться к их творческому пространству.