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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.18 19:30

Безнадзорные животные станут собственностью муниципалитетов?

В скором времени в городе резко сократиться количество безнадзорных животных. Сегодня активисты, представители комитета ветеринарии и муниципалитетов встретились за круглым столом, чтобы обсудить предстоящее изменение закона Мурманской области «Об отлове и содержании животных».

С инициативой изменить закон Мурманской области «О содержании животных» выступила областная прокуратура. Согласно новым порядкам, установленным на уровне Федерации ни один бездомный питомец пойманный на улице назад не вернется. Региональному комитету по ветеринарии поручили разработать порядок действий с отловленными собаками и кошками.

Алексей Касаткин, председатель Комитета по ветеринарии Мурманской области: «Отловленные и безнадзорные животные на время розыска собственника, как это прописано в гражданском кодексе в течении 6 месяцев находится на содержании в ЦВСЖ. Это за счёт средств областного бюджета. В дальнейшем, если в течение 6 месяцев с момента заявления о задержании безнадзорного животного собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своём праве на них. То право приобретает тот, кто отловил».

Также согласно поправкам  измениться формула расчёта затрат на отлов и содержание, теперь стоимость услуги составит 5920 рублей. Плюс каждый день содержания собаки комитет оценил в 190 рублей.

Алексей Касаткин, председатель Комитета по ветеринарии Мурманской области: «Общий объем субвенций на 19 год не изменится. И составит 51 696 000 рублей, предусмотренных на отлов 7000 тысяч голов безнадзорных животных».

Зоозащитники выступили с предложением чипировать животных, находить им опекуна и отпускать на волю. Человек, который решиться взять ответственность за собаку, по мнению общественников, должен будет её лечить, кормить и отвечать за её действия. Однако прокуратура с таким предложением согласиться не может.

Мария Краевская, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: «На чем настаивает прокуратура, и тем более это законодательно закреплено, и на чём настаивает прокуратура, принеся протест: животное не должно возвращаться в среду обитания. А у вас, кстати, что касается опекунства, я так понимаю, что это и форма возвращения в среду обитания на место, где его и забрали».

Сторонам ещё предстоит обсудить многое. Вопрос сложный и острых углов в нем много. На данный момент в Мурманской области насчитывается порядка 7000 бездомных животных. Очевидно, что для содержания такого числа собак и кошек нужны будут дополнительные центры содержания и персонал, который будет кормить и выгуливать подопечных, а так же волонтеры которые найдут собакам и кошкам дом.

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