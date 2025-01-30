«Безопасная Арктика – 2025»: в Сегеже спасатели ликвидировали последствия столкновения поездов и провала автобуса под лёд, а в НАО - разлив нефти на Варандейском терминале

Межведомственные учения прошли и в других арктических населённых пунктах. Каждый из сценариев условных происшествий отражает характерные для конкретной территории возможные чрезвычайные ситуации.

В Сегеже отработали сценарий ликвидации последствий столкновения поездов и провала автобуса под лёд. По легенде, на станции столкнулись пассажирский и грузовой составы, 36 человек оказались заблокированными в вагоне, а цистерна с дизельным топливом повредила дорогу. Автобус затонул на льду озера Выг, а на бирже хранения леса «Сегежский ЦБК» произошёл пожар из-за разгерметизации цистерны.

Прибывшие спасатели деблокировали пострадавших и остановили утечку опасных веществ.

На втором этапе водолазы приступили к спасательным работам на озере Выг, а медики эвакуировали четырёх пострадавших с тяжёлыми травмами. Также спасатели смогли достать утонувший автобус.

А пожарный поезд локализовал пожар на штабелях древесины, используя мощное оборудование. Специалисты МЧС быстро ликвидировали пожар, предотвратив его распространение.

В Архангельске отработали действия при аварии на море. По легенде, экспедиционное судно, следовавшее по Северному морскому пути, попало в сложную ледовую обстановку и было зажато льдами. На помощь ему направились спасатели на универсальной технике.

Алексей Юдин, старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Архангельской области: «Судно на воздушной подушке обладает универсальностью и всесезонностью …Оно предназначено для патрулирования акватории Северной Двины».

С самолёта АН-2 десантировались три парашютиста для развертывания ледового лагеря. Вертолёт Ми-8 МЧС России доставил пожарных и спасателей, которые начали проверку задымленных помещений и поиск людей. Также был развернут мобильный госпиталь.

В Ненецком автономном округе в рамках учений отработали ликвидацию разлива нефти на Варандейском нефтяном терминале, расположенном на юго-восточном побережье Баренцева моря. По легенде, разлив произошёл в резервуаре на отгрузочном терминале.

Спасатели выполнили боевое развертывание, замер загазованности, определили границы зоны аварии, смыли нефть для организации подъездных путей, локализовали разлив и собрали нефтепродукт в ёмкости временного хранения.

В рамках учений особое внимание уделялось не только отработке практических приёмов, но и научной составляющей реализуемых мероприятий.