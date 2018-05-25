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День за днём с «Арктик-ТВ»25.05.18 19:30

«Безопасная дорога в отпуск» - собирая чемодан, подумай и о средствах спасения

Сотрудники МЧС совместно с представителями Госавтоинспеции провели на выезде из Мурманска традиционную акцию «Безопасная дорога в отпуск». Водителям ещё раз напомнили о правилах поведения в лесополосе и о необходимости тщательной подготовки автомобиля к проездке за город и тем более на большие расстояния.

Акция «Безопасная дорога в отпуск» стала в Мурманске традиционной. В первую очередь сотрудники МЧС и ГИБДД стараются предупредить тех мурманчан, кто планирует отправиться на своём автомобиле в другие регионы. Однако в поле зрение активистов попали и те горожане, которые регулярно выбираются в лес на отдых, отправляются в походы по области, а так же просто любят погулять в лесу. Всем автомобилистам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и рассказали о том, как правильно вести себя вдали от города. Так же им ещё раз напомнили о необходимости тщательной подготовки машины к дальней дороге.

По словам спасателей, именно правильно укомплектованный автомобиль может помочь отпускникам и туристам справиться с пожаром, если тот всё же произошёл.

- В автомобиль входит минимальный комплект, который необходим чтобы остановить любую возникающую ситуацию на дороге: будь-то пожар, либо ДТП. Это поможет кому-то в дороге в сложной ситуации, - говорит Александр Ульяновский, руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части № 3 по тушению крупных пожаров ФГКУ «1 ОФПС по Мурманской области».  - Если будет всё в наличии, то автолюбитель сможет оказать помощь себе и другим.

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